Очевидец рассказал о прилете снаряда ВСУ в жилой дом в Донецке

При обстреле ВСУ Донецка снаряд попал в квартиру девятиэтажного жилого дома, погибли мужчина и женщина, рассказал «Звезде» житель этого дома, который чудом остался жив после попадания снаряда в его квартиру.

Снаряд попал в квартиру дома на четвертом этаже и вылетел через квартиру на третьем. Молодая женщина в момент прилета стояла на балконе, по словам очевидца, ее отбросило на другой конец дома.

«На чертом женщина на балконе стояла, унесло, погибла. Говорят, беременная была. Стояла на балконе просто, ее унесло аж на угол дома с балкона», - рассказал очевидец.

Также погиб мужчина, его пытались реанимировать, однако раны оказались несовместимы с жизнью.

Напомним, в ходе сегодняшнего украинского обстрела ДНР также погиб заправщик на АЗС в Куйбышевском районе Донецка, еще трое человек пострадали, их доставили в больницу.

По предварительной информации, обстрел велся из чешских РСЗО Vampire.