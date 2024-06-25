В Донецке при обстреле ВСУ погиб сотрудник АЗС

ВСУ обстреляли Донецк, погиб сотрудник АЗС, еще три человека получили ранения. Об этом сообщает корреспондент «Звезды» из ДНР.

Удар противника пришелся на территорию заправочной станции в Куйбышевском районе города. В момент обстрела в машине находились два человека, они получили ранения и были госпитализированы. Также пострадал один человек, который находился в здании АЗС. Он находится в больнице.

На месте происшествия работают следователи и полицейские. Состояние раненых на данный момент неизвестно.

Предварительно, удары наносились из чешских РСЗО Vampire, сообщает наш корреспондент.

По данным сводки представительства ДНР в СЦКК, за последние сутки ВСУ 31 раз обстреляли территорию республики, 4 раза - Донецкое направление и 27 раз - Горловское. Ранения получили 3 гражданских лица, в том числе подросток, а также один сотрудник МЧС.

Напомним, в субботу украинские националисты обстреляли гражданский микроавтобус в ДНР, три человека пострадали.