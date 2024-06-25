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В Донецке при обстреле ВСУ погиб сотрудник АЗС

Предварительно, удары наносились из чешских РСЗО Vampire.
Андрей Лазарев Елизавета Кондрикова 2024-06-25 22:56:11
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

ВСУ обстреляли Донецк, погиб сотрудник АЗС, еще три человека получили ранения. Об этом сообщает корреспондент «Звезды» из ДНР.

Удар противника пришелся на территорию заправочной станции в Куйбышевском районе города. В момент обстрела в машине находились два человека, они получили ранения и были госпитализированы. Также пострадал один человек, который находился в здании АЗС. Он находится в больнице. 

На месте происшествия работают следователи и полицейские. Состояние раненых на данный момент неизвестно.

Предварительно, удары наносились из чешских РСЗО Vampire, сообщает наш корреспондент.  

По данным сводки представительства ДНР в СЦКК, за последние сутки ВСУ 31 раз обстреляли территорию республики, 4 раза - Донецкое направление и 27 раз - Горловское. Ранения получили 3 гражданских лица, в том числе подросток, а также один сотрудник МЧС.

Напомним, в субботу украинские националисты обстреляли гражданский микроавтобус в ДНР, три человека пострадали.

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