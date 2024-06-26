Поступления в бюджет России от налога на богатых выросли в 1,5 раза

Федеральный бюджет страны с января по май текущего года вырос в 1,5 раза за счет налога на богатых. Повышенный сбор по ставке 15% вместо 13% платят граждане, чей годовой доход превышает 5 млн рублей (примерно 417 тысяч в месяц). Таким образом, прибавка в казну составила свыше 57 млрд рублей.

Также увеличение поступлений произошло на фоне «горячего» рынка труда - реальные зарплаты сотрудников увеличились. Также растут налогооблагаемые доходы населения и улучшается налоговая культура граждан, передают «Известия».

По прогнозам ФНС, в 2024 году казна получит около 176 млрд рублей с налога на богатых. А с 2025 года она вырастет еще больше, так как вступит в силу четырехступенчатая система налогообложения в зависимости от дохода. Неизменными правила остаются для тех, кто получает в год ниже 2,4 млн рублей. Работник, получающий в год от 2,5 до 5 млн, заплатит уже не 13%, а 15% от своего дохода, 18% - если доход составляет от 5 до 20 млн. Максимальный налог в 22% установлен для граждан, которые получают свыше 50 млн рублей.