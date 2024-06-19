Снайпер ВС РФ заставил врага выстрелить из гранатомета себе под ноги

Российский снайпер в зоне специальной военной операции заставил украинского боевика выстрелить из гранатомета себе под ноги. Этим были спасены жизни бойцов ВС РФ.

«От точности и скорости реакции снайпера зависят жизни боевых товарищей. Один из примеров. Из укрытия появляется гранатометчик. Выстрел снайпера, и раненый гранатометчик боевиков стреляет себе под ноги», - сообщил из зоны спецоперации коррспондент «Звезды» Павел Кольцов.

В снайперском деле важно не только умение метко стрелять, но и выдержка. Об этом корреспонденту рассказал командир отделения снайперов с позывным Вулкан.

Он отметил, что при этом иногда появление целей можно ускорить, сравнив это с рыбалкой на живца. По воспоминаниям Вулкана, однажды второй номер в снайперской пару ненадолго включил фонарик. Противник высунулся из укрытия проверить, что это было - и тут же получил российскую пулю.

Ранее снайпер с позывным Ковер рассказал, как несколько дней выслеживал украинский расчет БПЛА.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.