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Снайпер ВС РФ заставил врага выстрелить из гранатомета себе под ноги

Украинский националист хотел попасть в российских бойцов, но словил пулю от снайпера и поразил сам себя.
Павел Кольцов 2024-06-19 11:44:36
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российский снайпер в зоне специальной военной операции заставил украинского боевика выстрелить из гранатомета себе под ноги. Этим были спасены жизни бойцов ВС РФ. 

«От точности и скорости реакции снайпера зависят жизни боевых товарищей. Один из примеров. Из укрытия появляется гранатометчик. Выстрел снайпера, и раненый гранатометчик боевиков стреляет себе под ноги», - сообщил из зоны спецоперации коррспондент «Звезды» Павел Кольцов.

В снайперском деле важно не только умение метко стрелять, но и выдержка. Об этом корреспонденту рассказал командир отделения снайперов с позывным Вулкан. 

Он отметил, что при этом иногда появление целей можно ускорить, сравнив это с рыбалкой на живца. По воспоминаниям Вулкана, однажды второй номер в снайперской пару ненадолго включил фонарик. Противник высунулся из укрытия проверить, что это было - и тут же получил российскую пулю. 

Ранее снайпер с позывным Ковер рассказал, как несколько дней выслеживал украинский расчет БПЛА.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#гранатомет #снайпер #наш эксклюзив #СВО #Удачный выстрел
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