МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Белоусов провел переговоры с министром обороны США Остином

Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.
2024-06-26 00:17:20
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

В минувший вторник состоялся телефонный разговор министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова и главы Пентагона Ллойда Остина. Об этом заявили в пресс-службе МО РФ. Стороны в ходе общения обменялись взглядами о ситуации вокруг Украины.

Кроме того, министр обороны России указал на опасность дальнейшей эскалации обстановки в связи с продолжающимися поставками киевскому режиму оружия из США.

«Также были обсуждены другие вопросы», - добавили в МО РФ.

В военном ведомстве отметили, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#Минобороны России #Пентагон #МО РФ #Ллойд Остин #телефонный разговор #Андрей Белоусов
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
2
СВО. Трофеи
3
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
4
Связь в СВО
5
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
6
Командный пункт системы ПРО
7
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
8
Духовное оружие
9
Станкостроение. Фильм 2
10
Ремзаводы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 