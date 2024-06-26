Белоусов провел переговоры с министром обороны США Остином

В минувший вторник состоялся телефонный разговор министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова и главы Пентагона Ллойда Остина. Об этом заявили в пресс-службе МО РФ. Стороны в ходе общения обменялись взглядами о ситуации вокруг Украины.

Кроме того, министр обороны России указал на опасность дальнейшей эскалации обстановки в связи с продолжающимися поставками киевскому режиму оружия из США.

«Также были обсуждены другие вопросы», - добавили в МО РФ.

В военном ведомстве отметили, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.