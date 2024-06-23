В ФРГ предложили ужесточить условия для беженцев с Украины

В Германии выступили с инициативой ужесточить условия пребывания для украинских беженцев. Соответствующее заявление сделал депутат бундестага от Христианско-социального союза (ХСС) Александер Добриндт.

По его словам, необходимо высылать на родину тех, кто отказывается работать на территории страны, принявшей их.

«Сейчас, спустя более двух лет после начала боев, должен действовать принцип - выход на работу в Германии или возвращение в безопасные районы Западной Украины», - приводит его слова телеканал 360.

Депутат также отметил, что изначально выплаты для беженцев планировались как временные. Однако теперь они «тормозят интеграцию украинцев на рынке труда». То есть, многие предпочитают жить на пособие вместо того, чтобы трудоустраиваться.

Ранее сообщалось, что с 1 июля в Польше отменят ряд выплат украинским беженцам.