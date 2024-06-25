В Белгородской области погибла женщина в результате атаки ВСУ

Из-за прямого попадания снаряда ВСУ в жилой дом в селе Беловское Белгородской области скончалась пожилая женщина. Эту новость сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Во время обхода территории Белгородского района обнаружен разрушенный частный дом в селе Беловское. Пожилая женщина скончалась в результате прямого попадания в дом», - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале губернатора.

Он пообещал оказать необходимую помощь семье погибшей и выразил слова соболезнования и поддержки ее родным и близким.

За минувшую ночь средства ПВО отразили 29 беспилотников в небе над Белгородской областью. Но шесть БПЛА атаковали Яковлевский городской округ, два человека пострадали, проинформировал ранее Гладков.