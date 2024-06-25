ВСУ атаковали беспилотниками город Строитель в Белгородской области

Украинские националисты с помощью шести ударных беспилотников атаковали Яковлевский городской округ Белгородской области. Об инциденте сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Предварительно, в городе Строитель пострадали два мирных жителя. У женщины ранения ноги и руки, у мужчины - ранение плеча», - написал Гладков в своем Telegram-аккаунте.

Прибывшие врачи неотложки оказали женщине помощь на месте, дальнейшее лечение она пройдет амбулаторно. Мужчину пришлось госпитализировать в центральную районную больницу. Кроме того, в двух многоквартирных жилых домах выбиты стекла на нескольких этажах. В одной из квартир полностью разрушен балкон.

В селе Быковка, также атакованном ВСУ, два частных дома посекло осколками. Повреждены кровля, фасады, заборы и два автомобиля. Все оперативные службы на местах, информация о последствиях уточняется, добавил Гладков.

В минувшие выходные житель города Грайворон в Белгородской области погиб в результате атаки трех украинских беспилотников. Вячеслав Гладков уточнил, что мужчина скончался на месте от полученных ран еще до приезда медиков.