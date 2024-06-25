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Минобороны сообщило о 30 сбитых над Россией за ночь беспилотниках

Один беспилотник был сбит над Воронежской областью, 29 БПЛА - в небе над Белгородской.
Ирина Егорова 2024-06-25 08:16:00
© Фото: ТРК «Звезда»

За минувшую ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили 30 БПЛА ВСУ, сообщило Министерство обороны России. 29 беспилотников были перехвачены над Белгородской областью, один - в небе над Воронежской областью.

Таким образом были пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов на территории Российской Федерации, подчеркнули в оборонном ведомстве страны.

При атаке БПЛА по городу Строитель в Белгородской области пострадали два человека. У женщины ранения ноги и руки, у мужчины - ранение плеча - им оказывается медпомощь, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. 

#Минобороны РФ #пво #бпла #беспилотники #Воронежская область #белгородская область #ВСУ #Гладков #Киевский режим
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