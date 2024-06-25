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Представитель Конгресса США поприветствовала освобождение Ассанжа

Ассанж был отпущен на свободу после договора с американской прокуратурой о частичном признании вины в обмен на наказание в виде пяти лет, которые уже провел за решеткой.
Ирина Егорова 2024-06-25 07:32:27
© Фото: Matteo NardoneKeystone Press Agency, Global Look Press

Член палаты представителей Конгресса США от республиканцев Марджори Тейлор Грин назвала новости об освобождении основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа «удивительными».

«Джулиана Ассанжа намерены освободить после многолетнего заключения за такое преступление, как журналистика. Слава Богу за освобождение Джулиана!!» - написала она в X.

Джулиан Ассанж вышел из британской тюрьмы Белмарш, где провел 1 901 день. Он уже вылетел из Великобритании под залог.

После сделки с прокуратурой он получил возможность предстать перед судом на Северных Марианских островах, которые юридически являются территорией Штатов. Вместе с тем они находятся рядом с Австралией, гражданином которой Ассанж является.

Сообщается, что после признания вины ему позволят зачесть в качестве срока проведенные в британской тюрьме 62 месяца и наконец-то стать свободным человеком. Сам суд состоится 26 июня в 02.00 по московскому времени.

#освобождение #WikiLeaks #конгресс США #джулиан ассанж #суд #тюрьма
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