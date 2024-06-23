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Мирный житель погиб из-за атаки дронов ВСУ под Белгородом

По данным главы области, еще три мирных жителя получили ранения различной степени тяжести.
Глеб Владовский 2024-06-23 11:45:00
© Фото: Антон Вергун, РИА Новости

Мирный житель погиб в результате атаки трех украинских беспилотников по городу Грайворон в Белгородчине. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Губернатор уточнил, что мужчина скончался на месте от ран еще до приезда медиков.

«В результате атаки дрона по центру города пострадали два мирных жителя... Один мужчина с переломами костей лица и закрытой черепно-мозговой травмой... У второго пострадавшего ранения спины и закрытая черепно-мозговая травма», - написал Гладков в Telegram-канале.

Он также добавил, что третьим пострадавшим оказалась женщина. Но она отказалась от госпитализации.

Ранее сообщалось о гибели мирного жителя в результате обстрела Белгорода со стороны украинских боевиков.

#белгородская область #белгород #Вячеслав Гладков #дроны всу
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