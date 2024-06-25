На Харьковском направлении специальной операции артиллеристы группировки войск «Север» ежедневно наносят удары по украинским националистам. В уничтожении боевиков задействована буксируемая 130-мм пушка M-46.

Пушка М-46 – орудие универсальное. Она может вести огонь разными типами боеприпасов, но чаще российские военные применяют осколочно-фугасные снаряды.

«Нашу батарею называют "пулемет". Уже прославилась. Объем работ и скорострельность у нас очень высокая среди нашей всей группировки», - говорит командир отделения с позывным «Теленок».

М-46 ценят за высокую дальность стрельбы. Пушка бьет под 30 километров. Наследие еще советской инженерной мысли позволяет в современных условиях боя участвовать в артиллерийских дуэлях с дальнобойными гаубицами иностранного производства.

С дальних подступов ствольная артиллерия работает как по резервам ВСУ в глубине вражеской обороны, так и по противнику на переднем крае.

Сейчас украинских боевиков выдавливают все дальше от границ с Белгородской областью. Это значит, что батарея М-46 уже вскоре может сменить позицию, чтобы вслед за пехотой продвинуться вперед.

Напомним, ранее «Звезда» рассказывала, как расчеты «Ураганов» уничтожили чешские РСЗО Vampire. Российские бойцы охотятся за вражескими реактивными системами залпового огня, из которых националисты обстреливают Белгородскую область.