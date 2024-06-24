На Харьковском направлении специальной операции расчеты РСЗО «Ураган» группировки войск «Север» ежедневно уничтожают украинских боевиков. Реактивные системы залпового огня буквально сметают огневые точки противника.

Еще одна задача артиллеристов - контрбатарейная борьба. Российские бойцы охотятся и за чешскими РСЗО Vampire, из которых националисты обстреливают Белгородскую область.

Поймать же «Ураган» почти невозможно. Расчет не появляется на одной позиции дважды. Маршруты следования постоянно меняют, а машины тщательно маскируют.

Все экипажи опытные. Многие командиры боевых машин - вчерашние курсанты училищ.

«Нас к этому готовили. Мы учились этому», - говорит командир боевой машины с позывным «Добрый».

Напомним, ранее зенитчики рассказали «Звезде», как сбивают украинские беспилотники из зенитного ракетного комплекса «Тор-М2». Расчеты ЗРК готовы в любую секунду отразить вражеский удар в воздушном пространстве над Авдеевским участком.