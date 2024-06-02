Маск заявил, что на спутниках Юпитера можно найти много интересного

Американский предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск заявил, что спутники планеты Юпитер содержат много интересной информации.

«На спутниках Юпитера мы найдем много интересного», - написал Маск в социальной сети X.

Тем самым бизнесмен прокомментировал публикацию научно-популярного ресурса Black Hole, который поделился снимком второго крупнейшего спутника Юпитера Каллисто. Изображение естественного спутника газового гиганта сделал космический аппарат Galileo.

Спутник Каллисто состоит из льда и камня, также на его поверхности зафиксировали наличие углекислого газа и органики. Всего Юпитер обладает четырьмя спутниками.

Ранее о том, что спутники Юпитера представляют интерес с точки зрения поиска на них биологической жизни, заявлял член Российской академии космонавтики им. Циолковского Игорь Маринин.

Подобное предположение связано со спутником Юпитера Европа, так как он обладает достаточно теплой для зарождения жизни температурой, наличием океана под ледяным панцирем и высоким уровнем радиации.