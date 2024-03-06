Академик Маринин рассказал о возможном существовании жизни на спутнике Юпитера

Спутник Юпитера Европа, на поверхности которого образуется кислород для существования миллиона человек, имеет предпосылки для зарождения жизни, рассказал в беседе со «Звездой» член Российской академии космонавтики им. Циолковского Игорь Маринин.

По словам эксперта, возможное нахождение океана под ледяным панцирем спутника, температура ядра, «достаточно теплая» для зарождения жизни, а также высокий уровень радиации могут стать факторами для существования биологических форм жизни на Европе.

«Фиксация каких-то признаков кислорода снаружи Европы дает еще один плюс в пользу того, что очень интересно там поискать жизнь», - сказал специалист.

Одновременно с этим Маринин отметил очень высокий уровень радиации на Европе, из-за чего в последние 15 лет «буксуют» зарубежные проекты по исследованию поверхности спутника. Для подобной степени радиоактивности требуется более совершенное оборудование, способное длительное время находиться в таких условиях.

«Если европейцы найдут деньги на это исследование, на создание этой станции, на посылку к Юпитеру, то это будет, конечно, сенсация. Но я думаю, что со скоростью нынешнего развития космонавтики, в том числе европейской, это возможно не раньше чем лет через пять-семь», - спрогнозировал эксперт.

Он добавил, что сейчас основной задачей для исследователей является изучение льда и воды, которые находятся на спутнике. Необходимо понять, подходит ли вода Европы для жизни.

Напомним, сегодня стало известно, что на Европе ежесекундно образуется 12 килограммов кислорода, или 1 000 тонн за 24 часа. Этого количества достаточно для существования одного миллиона человек.