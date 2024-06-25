В Москве обсудили установление Дня ветеранов боевых действий

В Москве накануне прошла пресс-конференция, посвященная Дню ветеранов боевых действий, который отмечается ежегодно 1 июля. В ней приняли участие руководитель думской фракции «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов, представители Московского городского отделения «Союза десантников», Московского дома солдатского сердца и общероссийской организации «Офицеры России».

Участники пресс-конференции напомнили, что ветеранское сообщество в России уже не первый год отмечает памятную дату. В Москве торжественное мероприятие по случаю Дня ветеранов боевых действий традиционно пройдет на Поклонной горе.

Также собравшиеся обсудили вопрос о признании 1 июля на законодательном уровне официальным Днем ветеранов боевых действий.

«На сегодняшний день в 16 регионах местные власти приняли закон о том, что 1 июля является Днем ветеранов боевых действий. Еще в четырех регионах эти законы лежат на подписании», - отметил председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой.

Напомним, ранее в Госдуме предлагали установить на государственном уровне День ветеранов боевых действий. Авторы идеи убеждены, что установление памятной даты на государственном уровне станет значимым шагом гражданского и патриотического воспитания, а также поспособствует повышению авторитета общественных организаций ветеранов.