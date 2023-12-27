В Госдуме предложили сделать 1 июля Днем ветеранов боевых действий

В Госдуму внесен законопроект об установлении на государственном уровне 1 июля памятной даты - Дня ветеранов боевых действий, соответствующий проект размещен в думской электронной базе. Инициатором законопроекта выступила Тульская областная дума.

На данный момент военнослужащих и ветеранов чтят по инициативе граждан и общественных организаций в некоторых регионах, например, в Белгородской, Владимирской, Иркутской, Ленинградской, Пензенской, Смоленской, Тульской областях и в Республике Коми.

Авторы проекта убеждены, что установление памятной даты на государственном уровне станет значимым шагом гражданского и патриотического воспитания и поспособствует повышению авторитета общественных организаций ветеранов, передает РИА Новости.

Ранее Государственная дума России приняла поправки в закон «О ветеранах», согласно которым защитникам Донбасса с 2014 года присваивается статус ветеранов боевых действий. Соответствующим статусом наделят ополченцев, которые с 12 мая 2014 года по решению властей ДНР и ЛНР в ходе вооруженного конфликта в Донбассе участвовали в боевых действиях.