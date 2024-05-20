Суд Лондона дал возможность Ассанжу оспорить решение об экстрадиции

Суд Лондона вынес решение в пользу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает Reuters. Журналист сможет оспорить решение об экстрадиции в США.

Из сообщения агентства известно, что предоставленные американскими властями заверения не гарантируют соблюдения прав Ассанжа в случае его экстрадиции. Уточняется, что сторонники журналиста обрадовались решению лондонского суда. Ассанж не присутствовал лично на заседании по состоянию здоровья. Позже в британских судах начнется второй раунд судебных разбирательств, во время которых Джулиан Ассанж продолжит находиться в тюрьме строгого режима Белмарш.

В марте суд Лондона отложил рассмотрение решения об экстрадиции Ассанжа до 20 мая и заявил, что у журналиста есть шансы «на успех по трем из девяти оснований для апелляции». Основателю WikiLeaks грозит до 175 лет тюремного заключения или смертная казнь по обвинению в нарушении закона о шпионаже. Джулиан Ассанж обвиняется в публикации на сайте нескольких тысяч секретных документов, в том числе материалов Госдепартамента и Министерства обороны США.