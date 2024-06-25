МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Минобороны показало кадры возвращения 90 российских военных из плена

Бойцов доставили в Москву, в столице они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны.
Елизавета Кондрикова 2024-06-25 23:48:49
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны РФ

Минобороны опубликовало видео возвращения из плена 90 российских военнослужащих, бойцов доставили в Москву самолетами и автобусами, а также обеспечили водой, едой и теплой одеждой.

«Передаю привет!.. Мы все живы!» - сказал военнослужащий.

Бойцам дали возможность позвонить родным и близким и сообщить о возвращении домой. На кадрах военные благодарят за освобождение и выражают радость, что этот день наступил.

«Я в России!», - говорят военные.

В Москве военнослужащие пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны РФ.

Бойцов освободили в результате переговорного процесса, посредником при котором выступили Объединенные Арабские Эмираты. По сообщению российского оборонного ведомства, в украинском плену бойцам грозила смертельная опасность.

Взамен Киев получил 90 военнопленных ВСУ.

#Минобороны РФ #ВСУ #военнопленные #обмен #СВО
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
2
СВО. Трофеи
3
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
4
Связь в СВО
5
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
6
Командный пункт системы ПРО
7
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
8
Духовное оружие
9
Станкостроение. Фильм 2
10
Ремзаводы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 