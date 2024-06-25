Минобороны показало кадры возвращения 90 российских военных из плена

Минобороны опубликовало видео возвращения из плена 90 российских военнослужащих, бойцов доставили в Москву самолетами и автобусами, а также обеспечили водой, едой и теплой одеждой.

«Передаю привет!.. Мы все живы!» - сказал военнослужащий.

Бойцам дали возможность позвонить родным и близким и сообщить о возвращении домой. На кадрах военные благодарят за освобождение и выражают радость, что этот день наступил.

«Я в России!», - говорят военные.

В Москве военнослужащие пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны РФ.

Бойцов освободили в результате переговорного процесса, посредником при котором выступили Объединенные Арабские Эмираты. По сообщению российского оборонного ведомства, в украинском плену бойцам грозила смертельная опасность.

Взамен Киев получил 90 военнопленных ВСУ.