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МО РФ сообщило о возвращении из плена 90 российских военнослужащих

Взамен Киев получил 90 военнопленных ВСУ.
2024-06-25 21:29:41

Сегодня с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 90 российских военнослужащих, сообщили в Минобороны России. Бойцов удалось освободить в результате переговорного процесса. В плену им грозила смертельная опасность. Взамен Киев получил 90 военнопленных ВСУ.  

Освобожденных военнослужащих перевезут в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России. В столице они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны. Сейчас им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

В ходе переговоров посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты, говорится в сообщении.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #Украина #ВСУ #оаэ #военнопленные #переговоры #пленные #обмен #СВО
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