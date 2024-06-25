МО РФ сообщило о возвращении из плена 90 российских военнослужащих

Сегодня с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 90 российских военнослужащих, сообщили в Минобороны России. Бойцов удалось освободить в результате переговорного процесса. В плену им грозила смертельная опасность. Взамен Киев получил 90 военнопленных ВСУ.

Освобожденных военнослужащих перевезут в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России. В столице они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны. Сейчас им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

В ходе переговоров посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты, говорится в сообщении.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.