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Полицейские перекрыли Университетскую площадь в центре Махачкалы

Силовики отреагировали на сообщение о вооруженном человеке.
Сергей Лебедев 2024-06-25 23:19:36
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Сегодня вечером в центре Махачкалы оцепили Университетскую площадь. Об этом сообщили в МВД по Республике Дагестан. В ведомстве заявили, что в полицию поступило сообщение о вооруженном человеке.

«На место незамедлительно было направлено несколько нарядов полиции, территория оцеплена», - отметили в МВД.

Полицейские провели тщательную проверку площади и окружающей территории, но никаких вооруженных людей не нашли.

Уже к одиннадцати часам вечера силовики сняли оцепление. Сейчас обстановка в центре Махачкалы спокойная.

Напомним, вечером 23 июня террористы совершили ряд нападений в Дербенте и Махачкале. Помимо церквей и синагоги, были атакованы полицейские. В результате 20 человек погибли, большинство из них - силовики. Пострадали 46 человек.

#Дагестан #Махачкала #МВД #полиция #оцепление
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