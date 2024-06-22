МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Три человека погибли и четверо получили ранения в ДНР при обстреле

Украинские военнослужащие обстреляли гражданский микроавтобус с пассажирами.
Услада Дубинина 2024-06-22 14:03:37
© Фото: Таисия Воронцова, РИА Новости

Три человека погибли и четверо ранены в результате обстрела ВСУ Донецка и Горловки в ДНР. Об этом сообщил мэр республики Денис Пушилин. По его заявлению, обстрел продолжается с четырех утра.

«В Буденновском районе Донецка при обстреле враг впервые применил ракеты М26 к РСЗО HIMARS с кассетной боевой частью, в результате обстрела погибли три мужчины», - указано в сообщении.

Пушилин сообщил, что мужчина получил ранения средней тяжести в результате подрыва на мине в Куйбышевском районе. Еще три человека ранены в Никитовском районе Горловки после атаки украинского беспилотника на гражданский микроавтобус.

Шесть жилых домов повреждены в Куйбышевском и Буденновском районах Донецка. Здание администрации, СТО, стройфирма и ЛЭП получили повреждения в результате атаки ВСУ в Петровском районе Донецка, а также в Буденновском и в Никитовском районах Горловки. Также известно об одном поврежденном микроавтобусе и десяти поврежденных автомобилях. В Ленинском районе Донецка. повреждено дорожное покрытие.

Ранее известно, что за минувшие сутки противник применил 80 различных боеприпасов во время обстрелов ВСУ по территории Донецкой Народной Республики.

#Донецк #ВСУ #Горловка #денис пушилин #атака #Обстрел
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
СВО. Трофеи
2
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
3
Связь в СВО
4
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
5
Командный пункт системы ПРО
6
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
7
Духовное оружие
8
Станкостроение. Фильм 2
9
Ремзаводы
10
Станкостроение. Фильм 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 