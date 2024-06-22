Три человека погибли и четверо получили ранения в ДНР при обстреле

Три человека погибли и четверо ранены в результате обстрела ВСУ Донецка и Горловки в ДНР. Об этом сообщил мэр республики Денис Пушилин. По его заявлению, обстрел продолжается с четырех утра.

«В Буденновском районе Донецка при обстреле враг впервые применил ракеты М26 к РСЗО HIMARS с кассетной боевой частью, в результате обстрела погибли три мужчины», - указано в сообщении.

Пушилин сообщил, что мужчина получил ранения средней тяжести в результате подрыва на мине в Куйбышевском районе. Еще три человека ранены в Никитовском районе Горловки после атаки украинского беспилотника на гражданский микроавтобус.

Шесть жилых домов повреждены в Куйбышевском и Буденновском районах Донецка. Здание администрации, СТО, стройфирма и ЛЭП получили повреждения в результате атаки ВСУ в Петровском районе Донецка, а также в Буденновском и в Никитовском районах Горловки. Также известно об одном поврежденном микроавтобусе и десяти поврежденных автомобилях. В Ленинском районе Донецка. повреждено дорожное покрытие.

Ранее известно, что за минувшие сутки противник применил 80 различных боеприпасов во время обстрелов ВСУ по территории Донецкой Народной Республики.