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Авиасалон МАКС-2024 официально отменен

Мероприятие должно было пройти 23-28 июля в подмосковном Жуковском, в прошлом году оно также не проводилось.
Елизавета Кондрикова 2024-06-25 20:14:56
© Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости

Проведение Международного авиационно-космического салона в этом году отменили, форум должен был состояться в конце июля. Об этом свидетельствует распоряжение кабмина, опубликованное на официальном портале правовой информации.

«Позицию, касающуюся Международного авиационно-космического салона "МАКС-2024", исключить», - говорится в документе.

В прошлом году мероприятие также не проводилось, его перенесли на 2024. В этот раз оно должно было пройти 23-28 июля. Информация об отмене салона появлялась уже в середине текущего месяца.

МАКС проводится раз в два года в подмосковном Жуковском. Он включает в себя выставку достижений авиационной и космической отраслей, а также науки и техники.

#авиасалон #кабмин #отмена #авиационная техника #макс-2024
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