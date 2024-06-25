Авиасалон МАКС-2024 официально отменен

Проведение Международного авиационно-космического салона в этом году отменили, форум должен был состояться в конце июля. Об этом свидетельствует распоряжение кабмина, опубликованное на официальном портале правовой информации.

«Позицию, касающуюся Международного авиационно-космического салона "МАКС-2024", исключить», - говорится в документе.

В прошлом году мероприятие также не проводилось, его перенесли на 2024. В этот раз оно должно было пройти 23-28 июля. Информация об отмене салона появлялась уже в середине текущего месяца.

МАКС проводится раз в два года в подмосковном Жуковском. Он включает в себя выставку достижений авиационной и космической отраслей, а также науки и техники.