Проведение авиасалона МАКС перенесли на год

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Проведение Международного авиационно-космического салона в Жуковском перенесли с 2023 на 2024 год. Кроме того, мероприятие состоится и в 2025 году. Об этом в пятницу сообщили организаторы МАКС в Telegram.

«В настоящее время авиасалон продолжает работу с участниками и экспонентами, в том числе среди зарубежных компаний, представляющих дружественные страны», - отмечается в официальном сообщении.

Отметим, МАКС-2023 был запланирован на 25-30 июля. Он должен был традиционно пройти в городе Жуковском Московской области.

В конце мая появились данные, что авиасалон в этом году отменили. Об этом со ссылкой на источник в оргкомитете сообщал ТАСС.