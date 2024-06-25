Бывший сотрудник американской разведки, журналист Скотт Беннетт рассказал «Звезде» о причинах преследования австралийского журналиста Джулиана Ассанжа и о том, почему тот согласился на сделку с США.

«Проект WikiLeaks и Джулиан Ассанж показали, что Хиллари Клинтон, будучи государственным секретарем США, получала деньги с Ближнего Востока через «Фонд Клинтонов». После этого на Ассанжа начали охоту ЦРУ и американские военные. Они придумали безосновательные обвинения против него - например, в изнасиловании. Мы увидели, как суды в Швейцарии и Британии оказались полностью коррумпированы. Они не честны и контролируются правительством США. Американское правительство и американские политики пытались уничтожить Ассанжа», - рассказал Скотт Беннетт.

Ассанжу пришлось пойти на сделку, чтобы не умереть в тюрьме и не быть отправленным в США, где его могли убить, заявил американский журналист.

«У судебной системы Америки нет ничего общего со справедливостью и правдой. Все эти процессы подчиняются ЦРУ и верхушке военного комплекса. Реальная причина преследований Ассанжа в том, что материалы, которые он обнародовал, показывают уровень коррупции и мошенничества среди политиков. Они набивают свои карманы деньгами за счет крови, пролитой американскими солдатами и разрушенной репутации Америки, за счет уничтожения таких стран как Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия и другие», - сказал бывший сотрудник американской разведки.

Ранее Высокий суд Лондона выпустил под залог основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Австралийский журналист пошел на сделку с США. После признания вины он будет приговорен к более чем пяти годам тюрьмы. В этот срок зачтут время, уже проведенное в заключении в Великобритании. Заседание, на котором Ассанж может признать часть обвинений, состоится в суде на острове Сайпан в Тихом океане 26 июня.