МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Скотт Беннетт заявил, что Ассанж согласился на сделку, чтобы не умереть

По мнению американского журналиста, американское правительство пытались уничтожить основателя проекта WikiLeaks.
Владимир Рубанов 2024-06-25 18:17:37
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «Звезда»

Бывший сотрудник американской разведки, журналист Скотт Беннетт рассказал «Звезде» о причинах преследования австралийского журналиста Джулиана Ассанжа и о том, почему тот согласился на сделку с США.

«Проект WikiLeaks и Джулиан Ассанж показали, что Хиллари Клинтон, будучи государственным секретарем США, получала деньги с Ближнего Востока через «Фонд Клинтонов». После этого на Ассанжа начали охоту ЦРУ и американские военные. Они придумали безосновательные обвинения против него - например, в изнасиловании. Мы увидели, как суды в Швейцарии и Британии оказались полностью коррумпированы. Они не честны и контролируются правительством США. Американское правительство и американские политики пытались уничтожить Ассанжа», - рассказал Скотт Беннетт.

Ассанжу пришлось пойти на сделку, чтобы не умереть в тюрьме и не быть отправленным в США, где его могли убить, заявил американский журналист.

«У судебной системы Америки нет ничего общего со справедливостью и правдой. Все эти процессы подчиняются ЦРУ и верхушке военного комплекса. Реальная причина преследований Ассанжа в том, что материалы, которые он обнародовал, показывают уровень коррупции и мошенничества среди политиков. Они набивают свои карманы деньгами за счет крови, пролитой американскими солдатами и разрушенной репутации Америки, за счет уничтожения таких стран как Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия и другие», - сказал бывший сотрудник американской разведки.

Ранее Высокий суд Лондона выпустил под залог основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Австралийский журналист пошел на сделку с США. После признания вины он будет приговорен к более чем пяти годам тюрьмы. В этот срок зачтут время, уже проведенное в заключении в Великобритании. Заседание, на котором Ассанж может признать часть обвинений, состоится в суде на острове Сайпан в Тихом океане 26 июня.

#сша #WikiLeaks #Хиллари Клинтон #Великобритания #Джуллиан Ассанж #наш эксклюзив #скотт риттер
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
2
СВО. Трофеи
3
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
4
Связь в СВО
5
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
6
Командный пункт системы ПРО
7
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
8
Духовное оружие
9
Станкостроение. Фильм 2
10
Ремзаводы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 