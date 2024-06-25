Патриарх Кирилл наградил освобожденного митрополита УПЦ Ионафана

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился с митрополитом Тульчинским и Брацлавским Ионафаном (Елецких), сообщила пресс-служба предстоятеля Русской православной церкви. Священник УПЦ был осужден на Украине, а потом освобожден по ходатайству патриарха Кирилла.

Встреча прошла в патриаршей резиденции в Даниловом монастыре. Глава РПЦ наградил митрополита Ионафана орденом преподобного Сергия Радонежского I степени.

«За верность каноническому православию владыка был репрессирован и находился в ситуации, когда его будущее стало вызывать не просто тревогу, а боль в моем сердце», - сказал патриарх Московский и всея Руси.

Митрополита Ионафана на Украине обвинили в оправдании российской военной операции, попытке свержения конституционного строя и посягательстве на территориальную целостность Украины.

Винницкий горсуд приговорил священника к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Митрополит Ионафан не признавал своей вины и отказался от обмена на украинских военнопленных.

Предстоятель РПЦ 9 августа 2023 года направил запрос главам Поместных православных Церквей, папе Римскому Франциску и другим религиозным деятелям и представителям международных организаций. Все время рассмотрения апелляции митрополит Ионафан был под домашним арестом, а 19 марта этого года он перенес инсульт с последующей госпитализацией.

После проведенных переговоров по ходатайству РПЦ митрополита Ионафана освободили 22 июня.