Эрдоган в телефонном разговоре с Путиным осудил теракт в Дагестане

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным осудил террористический акт в Дагестане, говорится в сообщении Кремля.

Турецкий лидер выразил чувства солидарности с российским народом и искренние соболезнования семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Главы государств условились и дальше взаимодействовать на антитеррористическом направлении.

Лидеры обсудили дальнейшие личные контакты, в том числе на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане 3-4 июля. Путин поблагодарил Эрдогана за высказанные соболезнования и поддержку.

Боевики напали 23 июня вечером на православные храмы и синагоги в Дербенте и Махачкале, а также атаковали пост ДПС. Общее число жертв терактов достигло 21. Накануне в Минздраве республики сообщили о 46 раненых. В числе тех и других есть и гражданские, и сотрудники полиции.