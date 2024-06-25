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Эрдоган в телефонном разговоре с Путиным осудил теракт в Дагестане

Президент Турции выразил соболезнования семьям погибших.
Владимир Рубанов 2024-06-25 15:29:34
© Фото: kremlin.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным осудил террористический акт в Дагестане, говорится в сообщении Кремля.

Турецкий лидер выразил чувства солидарности с российским народом и искренние соболезнования семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Главы государств условились и дальше взаимодействовать на антитеррористическом направлении.

Лидеры обсудили дальнейшие личные контакты, в том числе на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане 3-4 июля. Путин поблагодарил Эрдогана за высказанные соболезнования и поддержку.

Боевики напали 23 июня вечером на православные храмы и синагоги в Дербенте и Махачкале, а также атаковали пост ДПС. Общее число жертв терактов достигло 21. Накануне в Минздраве республики сообщили о 46 раненых. В числе тех и других есть и гражданские, и сотрудники полиции.

#в стране и мире #Теракт #Дагестан #Турция #Владимир Путин #Реджеп Тайип Эрдоган #жертвы #соболезнования
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