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Документы СБУ подтвердили интерес Киева к оружию массового поражения

Бумаги Главного следственного управления СБУ были получены в ходе спецоперации, сообщил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.
2024-06-25 15:26:15
© Фото: Fabian Sommer, DPA, Global Look Press © Видео: Минобороны России

В ходе проведения спецоперации на Украине российские военные получили документы Главного следственного управления СБУ, которые подтверждают заинтересованность киевского режима в продолжении работ с оружием массового поражения. Об этом сообщил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.

Например, в октябре 2023 года СБУ написала письмо в Национальную академию наук, сообщил Кириллов. В письме содержался запрос о том, могут ли подведомственные организации академии проводить исследования образцов химического, радиологического, биологического и ядерного оружия, а также следов их применения.

В ответном письме академия наук подтвердила, что проводятся исследования двойного назначения. Эти работы ведутся в рамках подписанного в 2005 году соглашения между Пентагоном и Минздравом Украины о сотрудничестве по предотвращению распространения технологий, патогенов и сведений, которые могут быть использованы для разработки биологического оружия.

В своем письме ученые пишут о возможностях лаборатории Одесского противочумного института и планах по ее модернизации до уровня BSL-3 на средства Министерства обороны США. В нем, в частности, говорится, что в лаборатории хранятся такие особо опасные патогены, как чума и холера.

Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов отметил также, что западные партнеры Киева превращают Украину в свалку отработанного ядерного топлива и химических отходов.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#РХБЗ #Украина #игорь кириллов #сша #ядерное оружие #Пентагон #Биологическое оружие #СБУ #Оружие массового поражения
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