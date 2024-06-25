В ходе проведения спецоперации на Украине российские военные получили документы Главного следственного управления СБУ, которые подтверждают заинтересованность киевского режима в продолжении работ с оружием массового поражения. Об этом сообщил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.

Например, в октябре 2023 года СБУ написала письмо в Национальную академию наук, сообщил Кириллов. В письме содержался запрос о том, могут ли подведомственные организации академии проводить исследования образцов химического, радиологического, биологического и ядерного оружия, а также следов их применения.

В ответном письме академия наук подтвердила, что проводятся исследования двойного назначения. Эти работы ведутся в рамках подписанного в 2005 году соглашения между Пентагоном и Минздравом Украины о сотрудничестве по предотвращению распространения технологий, патогенов и сведений, которые могут быть использованы для разработки биологического оружия.

В своем письме ученые пишут о возможностях лаборатории Одесского противочумного института и планах по ее модернизации до уровня BSL-3 на средства Министерства обороны США. В нем, в частности, говорится, что в лаборатории хранятся такие особо опасные патогены, как чума и холера.

Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов отметил также, что западные партнеры Киева превращают Украину в свалку отработанного ядерного топлива и химических отходов.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.