Дума одобрила в первом чтении индексацию пенсий работающим пенсионерам

В России с 1 апреля 2025 года могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам по схеме, которую отменили в 2019 году. Сегодня в Госдуме в первом чтении был принят законопроект, поддерживающий возобновление индексаций такой категории пенсионеров.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что минимальная прибавка составит около 1 300 рублей, у кого-то даже больше - так как индексация зависит от стажа.

«Поскольку мы индексируем пенсию с 1 февраля, начнем по накопленной базе, то, естественно, от этой накопленной базы у него и пойдет увеличение по тем индексам, которые сложатся», - отметила она.

По словам Голиковой, размер второй за год индексации пенсий с 1 апреля 2025 года будет определяться по уровню роста оплаты труда за прошедший год, но с вычетом фактической инфляции. Такой механизм работал до 2019 года.

Индексацию пенсий работающим пенсионерам остановили в 2016 году. Законопроект предполагает, что недополученную за восемь лет сумму выплатят гражданину, когда он перестанет работать. Татьяна Голикова заверила, что сбалансированность Соцфонда позволяет вернуться к двум индексациям пенсий.

С данной инициативой выступил президент Владимир Путин 7 июня. Он уверен, что данная мера увеличит число рабочей силы на рынке труда.