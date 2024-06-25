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Пострадавший в Севастополе мужчина сравнил обстрел пляжа с побоищем

Он поблагодарил врачей за быстрое оказание помощи на месте и в больнице.
Виктория Косогляденко Ирина Егорова 2024-06-25 13:08:23
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

«Столько людей лежало, как при хорошем побоище», «жуткая картина» и «крики людей, которые стоят в голове до сих пор» - такими словами описал события 23 июня один из пострадавших при украинском обстреле пляжа Учкуевка в Севастополе. В разговоре с корреспондентом «Звезды» Викторией Косогляденко Виталий Чумаченко рассказал всю хронологию происходящего.

«Я видел все. Мы уже собрались домой идти, это было 12.30 дня. Жена захотела пойти искупаться, а я пошел к машине. Был сильный взрыв над парком. Потом эта ракета падает в воду и с нее такие шарики. А я сижу и этот шарик метрах в трех от меня падает, я думаю уходить в сторону, он бьется, подскакивает и в воздухе взрывается, меня догнало», - вспоминает Чумаченко о своем полученном ранении.

Далее на пляже началась паника, люди искали своих детей, кричали, помогали друг другу, рассказал пострадавший. По его словам медики прибыли быстро и оперативно оказывали помощь.

«Спасибо врачам - делали все возможное и невозможное. Тому рентинг, тому укол, тому перевязочная. Врачи молодцы», - отметил он.

После этого всех пострадавших госпитализировали в больницу - Чумаченко ехал с раненой в ногу женщиной, и по приезде в больницу им сделали рентген, развернули операционные.

«Сказать что плохо -это ничего не сказать, эти крики до сих пор в голове стоят. Дети бедные. Страшно. Главное, что все побежали с пляжа наверх, и именно эту прибрежную зону накрыло», - ответил на вопрос корреспондента о своем самочувствии.

Напомним, в результате украинской атаки по Севастополю в воскресенье, 23 июня, погибли четыре человека, в том числе двое детей, число получивших ранения - 151. 22-х пациентов транспортировали в московские больницы для дальнейшего лечения. 

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