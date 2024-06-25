Пациент рассказал, как спас жизнь своему сыну при обстреле Севастополя

Министр здравоохранения Михаил Мурашко посетил пациента Петра Романько, пострадавшего при обстреле Севастополя. Его ранее доставили в Национальный медико-хирургический центр имени Пирогова.

Петр Романько в момент обстрела закрыл собой сына, поэтому сам получил ранение. Пострадавшему 45 лет, он житель Севастополя и в тот день отдыхал на пляже. Мужчина отметил, что было много людей, так как было воскресенье, а пляж является одним из популярных песчаных в Севастополе.

«Сын дома, все хорошо», - ответил Романько на вопрос Мурашко.

Мурашко поинтересовался здоровьем мужчины и спросил, доволен ли он оказанием помощи. Также министр поинтересовался у врачей, какие процедуры и обследования провели пострадавшему.

Ранее пострадавших в результате обстрела ВСУ доставили в Москву спецбортом МЧС. Всего были транспортированы 22 человека, в том числе 12 детей, двое из них находятся на аппаратах ИВЛ. Четверых детей госпитализировали в РДКБ, их состояние оценивается как тяжелое.

Напомним, в результате украинской атаки по Севастополю в воскресенье, 23 июня, погибли четыре человека, число получивших ранения - 151.