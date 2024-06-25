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Пациент рассказал, как спас жизнь своему сыну при обстреле Севастополя

Петр Романько закрыл собой ребенка, сам получил ранение, мальчик в результате не пострадал. Житель Севастополя сейчас находится на лечении в НМХЦ им. Пирогова.
Ирина Егорова 2024-06-25 11:51:18
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Министр здравоохранения Михаил Мурашко посетил пациента Петра Романько, пострадавшего при обстреле Севастополя. Его ранее доставили в Национальный медико-хирургический центр имени Пирогова.

Петр Романько в момент обстрела закрыл собой сына, поэтому сам получил ранение. Пострадавшему 45 лет, он житель Севастополя и в тот день отдыхал на пляже. Мужчина отметил, что было много людей, так как было воскресенье, а пляж является одним из популярных песчаных в Севастополе. 

«Сын дома, все хорошо», - ответил Романько на вопрос Мурашко.

Мурашко поинтересовался здоровьем мужчины и спросил, доволен ли он оказанием помощи. Также министр поинтересовался у врачей, какие процедуры и обследования провели пострадавшему.

Ранее пострадавших в результате обстрела ВСУ доставили в Москву спецбортом МЧС. Всего были транспортированы 22 человека, в том числе 12 детей, двое из них находятся на аппаратах ИВЛ. Четверых детей госпитализировали в РДКБ, их состояние оценивается как тяжелое. 

Напомним, в результате украинской атаки по Севастополю в воскресенье, 23 июня, погибли четыре человека, число получивших ранения - 151. 

#Севастополь #ВСУ #Обстрел #пациент #больница #пострадавший
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