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Группировка войск «Юг» уничтожила за сутки до 830 боевиков

Также подразделения группировки улучшили положение по переднему краю.
2024-06-25 13:08:05
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Подразделения группировки войск «Юг» уничтожили за сутки до 830 украинских боевиков. Об этом сообщает Минобороны России. 

Также враг лишился двух бронетранспортеров и семи автомобилей. В зоне ответственности группировки удалось уничтожить две 155-миллиметровых гаубицы М777, 155-миллиметровую гаубицу М198, 152-миллиметровую гаубицу «Мста-Б», 105-миллиметровое орудие М119 и станцию радиоэлектронной борьбы. 

Кроме этого, подразделениям группировки удалось улучшить положение по переднему краю и нанести огневое поражение живой и технике трех украинских бригад. 

Ранее сообщалось, что расчеты 82-миллиметровых автоматических минометов «Василек» сорвали ротацию ВСУ на Донецком направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#спецоперация #СВО #Потери врага #группировка войск "Юг"
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