Подразделения группировки войск «Юг» уничтожили за сутки до 830 украинских боевиков. Об этом сообщает Минобороны России.

Также враг лишился двух бронетранспортеров и семи автомобилей. В зоне ответственности группировки удалось уничтожить две 155-миллиметровых гаубицы М777, 155-миллиметровую гаубицу М198, 152-миллиметровую гаубицу «Мста-Б», 105-миллиметровое орудие М119 и станцию радиоэлектронной борьбы.

Кроме этого, подразделениям группировки удалось улучшить положение по переднему краю и нанести огневое поражение живой и технике трех украинских бригад.

Ранее сообщалось, что расчеты 82-миллиметровых автоматических минометов «Василек» сорвали ротацию ВСУ на Донецком направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.