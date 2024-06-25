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Власти Украины начали принудительную эвакуацию жителей Торецка

На данный момент киевский режим вывез из города около 500 человек.
Тимур Шерзад 2024-06-25 13:03:06
© Фото: Vyacheslav Madiyevskye, Keystone Press Agency, Globallookpress

Украинские власти начали принудительную эвакуацию жителей города Торецк. Об этом сообщает RT.

Как пишет издание, о принудительной эвакуации из населенного пункта, пока что контролируемого украинскими боевиками, в эфире украинского телемарафона предупредил назначенный Киевом чиновник Вадим Филашкин.

На данный момент из Торецка уже успели вывезти около 500 человек. 

Ранее сообщалось, что Зеленский уволил командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля. Теперь эту должность будет занимать бригадный генерал Андрей Гнатов.

Ранее Содоль стал объектом критики - в частности, депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что именно Содоль допустил прорыв российских войск на Торецк, будучи пьяным в Одессе. 

#Донбасс #эвакуация #Торецк #Украинские чиновники
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