Зеленский уволил командующего Объединенными силами Юрия Содоля

Владимир Зеленский заявил, что увольняет командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля. Об этом он сказал в своем видеообращении в Telegram-канале по итогам совещания с военными.

На эту должность будет назначен бригадный генерал Андрей Гнатов.

Содоля в последнее время активно критиковали. Например, депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявляла, что Содоль допустил прорыв ВС РФ на Торецк, пока был пьяным в Одессе. В качестве доказательства она публиковала его фото в футболке с зайцами и со стопкой в руке.

Командующего критиковали за этот прорыв, а также за общую некомпетентность и другие военные.