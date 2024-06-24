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Зеленский уволил командующего Объединенными силами Юрия Содоля

На эту должность будет назначен бригадный генерал Андрей Гнатов.
Владимир Рубанов 2024-06-24 20:38:01
© Фото: Handout Ukrainian Presidential, Global Look Press

Владимир Зеленский заявил, что увольняет командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля. Об этом он сказал в своем видеообращении в Telegram-канале по итогам совещания с военными.

На эту должность будет назначен бригадный генерал Андрей Гнатов.

Содоля в последнее время активно критиковали. Например, депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявляла, что Содоль допустил прорыв ВС РФ на Торецк, пока был пьяным в Одессе. В качестве доказательства она публиковала его фото в футболке с зайцами и со стопкой в руке.

Командующего критиковали за этот прорыв, а также за общую некомпетентность и другие военные.

#увольнение #Украина #ВСУ #Владимир Зеленский #отставка #Торецк #Марьяна Безуглая #Андрей Гнатов #Юрий Содоль
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