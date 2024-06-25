МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Режим ЧС введен на территории Ольховатского района Воронежской области

Такие меры власти приняли для скорейшей ликвидации последствий детонации.
Ирина Егорова 2024-06-25 12:24:46
© Фото: Serguei FomineGlobal Look Press, Global Look Press

Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Ольховатского района Воронежской области из-за детонации взрывоопасных объектов. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

«Мы ввели режим ЧС на территории Ольховатского района для скорейшей ликвидации последствий детонации. Ситуация находится под контролем», - написал он в своем официальном Telegram-канале.

Он уточнил, что на месте работают оперативные службы, военные и представители власти.

В связи с объявленным режимом ЧС была скорректирована работа детских садов, лагерей, проведение ОГЭ перенесли на резервные дни.

«Никто из жителей района не пострадал. Гражданам сообщили о необходимых мерах безопасности с помощью громкоговорителей, через социальные сети и путем подомового обхода», - отметил губернатор региона.  

Ранее губернатор Воронежской области сообщил о детонации взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений в результате атак со стороны Украины. За минувшую ночь один беспилотник удалось перехватить и ликвидировать, ранее сообщили в Минобороны. 

#в стране и мире #бпла #Воронежская область #режим ЧС #детонация #гусев александр
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
2
СВО. Трофеи
3
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
4
Связь в СВО
5
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
6
Командный пункт системы ПРО
7
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
8
Духовное оружие
9
Станкостроение. Фильм 2
10
Ремзаводы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 