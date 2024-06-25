Режим ЧС введен на территории Ольховатского района Воронежской области

Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Ольховатского района Воронежской области из-за детонации взрывоопасных объектов. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

«Мы ввели режим ЧС на территории Ольховатского района для скорейшей ликвидации последствий детонации. Ситуация находится под контролем», - написал он в своем официальном Telegram-канале.

Он уточнил, что на месте работают оперативные службы, военные и представители власти.

В связи с объявленным режимом ЧС была скорректирована работа детских садов, лагерей, проведение ОГЭ перенесли на резервные дни.

«Никто из жителей района не пострадал. Гражданам сообщили о необходимых мерах безопасности с помощью громкоговорителей, через социальные сети и путем подомового обхода», - отметил губернатор региона.

Ранее губернатор Воронежской области сообщил о детонации взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений в результате атак со стороны Украины. За минувшую ночь один беспилотник удалось перехватить и ликвидировать, ранее сообщили в Минобороны.