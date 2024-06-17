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Новую партию БМП-3 отправили в войска

Машины оборудованы противокумулятивными решетками, броневыми экранами, а также «накидками» - комплектами снижения заметности в тепловом спектре и радиолокационном диапазоне.
Андрей Аркадьев 2024-06-17 18:03:26
© Фото: госкорпорация «Ростех» © Видео: Ростех

Российской армии передали очередную партию боевых машин пехоты БМП-3 в рамках исполнения государственного оборонного заказа. Машины получили комплекты дополнительной защиты, сообщила госкорпорация «Ростех».

Каждый экземпляр оснащается противокумулятивными решетками и бронеэкранами. Кроме того, машины получили «накидки» - комплекты снижения заметности в тепловом спектре и радиолокационном диапазоне. Комплекты сделаны из синтетического огнестойкого материала, который делает незаметной технику для тепловизоров.

В госкорпорации добавили, что машины получили комплекты защиты верхней полусферы, повышающие устойчивость БМП от вражеских атак.

«Сегодня Курганмашзавод передал Министерству обороны очередную партию БМП-3 со штатными комплектами дополнительной защиты. Такая техника особенно востребована в зоне СВО», - сказал индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев.

БМП-3 - боевая бронированная гусеничная машина, предназначенная для транспортировки личного состава к переднему краю, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя.

#ОПК #бронетехника #войска #бмп-3 #машины
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