Новую партию БМП-3 отправили в войска

Российской армии передали очередную партию боевых машин пехоты БМП-3 в рамках исполнения государственного оборонного заказа. Машины получили комплекты дополнительной защиты, сообщила госкорпорация «Ростех».

Каждый экземпляр оснащается противокумулятивными решетками и бронеэкранами. Кроме того, машины получили «накидки» - комплекты снижения заметности в тепловом спектре и радиолокационном диапазоне. Комплекты сделаны из синтетического огнестойкого материала, который делает незаметной технику для тепловизоров.

В госкорпорации добавили, что машины получили комплекты защиты верхней полусферы, повышающие устойчивость БМП от вражеских атак.

«Сегодня Курганмашзавод передал Министерству обороны очередную партию БМП-3 со штатными комплектами дополнительной защиты. Такая техника особенно востребована в зоне СВО», - сказал индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев.

БМП-3 - боевая бронированная гусеничная машина, предназначенная для транспортировки личного состава к переднему краю, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя.