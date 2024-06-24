Танкисты-«призраки» рассказали о своей работе севернее Авдеевки

Из укрытия - к передовой! Виражи и развороты. Мощь вкупе с легкостью завораживает. Прямо сейчас мы слышим мощный рев двигателя. Это Т-80 выдвигается на выполнение боевой задачи. Экипаж танка группировки войск «Центр» сегодня бьет по опорникам боевиков в лесополосе. К северу от Авдеевки!

Корректировка от операторов разведдронов. Из закрытой позиции - серия выстрелов. Бьют осколочно-фугасные, калибр снарядов 125 миллиметров. Танкисты сейчас как призраки - ударили и тут же исчезли.

Командир танкового взвода с позывным Швед уже отсеял все сомнения, когда посмотрел вот эти кадры объективного контроля. Его экипаж отработал на все сто процентов! Снаряды легли точно - в опорный пункт врага.

«Мы работаем как поддержка пехоты. Вместе с боевыми машинами пехоты мы выдвигаемся вперед. У нас уже есть указанные цели, точки, на которые мы выдвигаемся с определенного расстояния, мы поражаем эти цели и уничтожаем противника. Сейчас в нынешнее время очень плотно наши сидят с противником и велика вероятность зацепить своих. Поэтому надо максимально точно высчитывать. Чтобы по своим не попасть, а уничтожать противника», - пояснил командир взвода с позывным «Швед».

Беседовать долго не позволяет оперативная обстановка - экипаж получает данные о новых целях. Начинается погрузка снарядов. Отдыхать будем позже, на ходу бросают танкисты.

Тандем из танков - Т-72 и Т-80. Вот как раз эта боевая машина сейчас будет выезжать на выполнение боевой задачи. Что примечательно, два спальных места прямо между боевыми машинами. Танкисты отдыхают там же, где и работают.

На огневой рубеж дорога занимает несколько минут. Подготовка к стрельбе - секунды. В канал ствола в этот раз досылается уже бронебойный снаряд! Прицельные удары по укрепрайону и технике врага.

Откатиться - значит покинуть позицию! Из-под ответного огня и атак FPV дронов врага танк и экипаж не раз вывозил Бугор. Был ранен осколком. Старший механик-водитель награжден медалью за Отвагу.

«Задача была выехать на огневую позицию. Расстрелять дот противника. Минометы крыли, артиллерия. Там все было. Дронов много было», - рассказал старший механик-водитель с позывным «Бугор».

Но экипаж справился. Каждый день рискует, но работает дальше! По 5-7 выездов в день. Задач на Авдеевском участке еще много.

«Бывает, что конвейер. Конвейер выходит где-то полчаса работы. На этой машине 22, на Т-80 идет уже 28 снарядов. Я поехал потому что Родину надо свою защищать. А кто будет, кроме нас?», - сказал командир танка с позывным «Третий».

Важны не только динамическая защита и каркас над башней, но и допмаскировка. Т-80, который танкисты поочередно зовут то Уралом, некоторые бойцы оттуда родом, то ласково Ласточкой, укрывают вот такими листами толи. Идеально для работы в промзонах. Скрывают блеск брони на солнце. А вообще для маскировки могут пригодиться любые подручные средства.