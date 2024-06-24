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Путин в телеграмме Ким Чен Ыну поблагодарил его за прием

Российский президент заявил, что перед Москвой и Пхеньяном открываются новые горизонты для плодотворного сотрудничества.
Ян Брацкий 2024-06-24 09:38:57
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Президент Владимир Путин направил телеграмму северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну. В ней он поблагодарил его за гостеприимство и замечательный прием, сообщила пресс-служба Кремля.

«Этот государственный визит имел особое значение: он обеспечил вывод отношений между Москвой и Пхеньяном на беспрецедентно высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнерства», - говорится в тексте документа.

Теперь между двумя странами открываются новые горизонты для плодотворного сотрудничества в самых различных областях, говорится в телеграмме.

Как отметил глава российского государства, Москва будет рада продолжению конструктивного диалога с КНДР. Путин также подчеркнул, что его коллега - дорогой и всегда желанный гость на российской земле.

Напомним, с 18 по 20 июня Владимир Путин посетил с государственным визитом Северную Корею и Вьетнам. В ходе встреч с главами государств российский лидер подписал ряд двусторонних соглашений о сотрудничестве в различных сферах. 

#Путин #КНДР #Кремль #Ким Чен Ын #пхеньян
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