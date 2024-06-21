Зенитчики рассказали, как сбивают вражеские дроны из ЗРК «Тор-М2»

Расчеты ПВО уничтожили за неделю около четырехсот беспилотников, 55 реактивных снарядов HIMARS и украинскую ракету «Нептун». Одним из самых эффективных ЗРК на передовой остается «Тор-М2». И работы у него много. Так, на Авдеевском направлении противник сейчас активно использует ракеты ATACMS.

Рассекая кристально чистое голубое небо, оставляя за собой длинный белый шлейф, ввысь взмывает наша ракета. «Тор-М2» сбил американскую ATACMS. Зенитчики сработали филигранно - определили траекторию полета цели, и перехватили заокеанскую ракету на встречном курсе.

Этот ЗРК - один из стражей воздушного пространства над Авдеевским участком фронта. Расчет готов в любую секунду отразить удар. От успеха зенитчиков здесь зависит многое. «Тор» еще и пресекает попытки ВСУ выследить местонахождение наших передовых позиций. Не пропустить дрон-разведчик, следить за небом в режиме двадцать четыре на семь. Иначе сейчас нельзя. Беспилотники - основная угроза, говорят бойцы.

«Нам говорят, что в небе что-то зависло. То есть тогда уже расчет выезжает, работаем по конкретной цели. Как правило беспилотники, корректирующие наши позиции. Типа "Лелеки", "Фурии". По нам работают часто. Так как данная машина приоритетная цель», - рассказал врио командира батареи ЗРК «Тор-М2» с позывным Десна.

Нередко боевики пытаются запутать нашу систему ПВО: пускают сразу по несколько дронов: парами, тройками. Одни - выше, другие - чуть выше. Маневрируют среди терриконов - снижаются и тут же поднимаются. Но зенитчики ЦВО эти трюки знают - справляются. В послужном списке расчета десятки пораженных целей.

«Выявляю цели, беру на сопровождение. Начальник расчета дает пуск - уничтожаем, поражаем. Летают как разведывательные ударные беспилотники, так ударные летательные беспилотники», - поделился заместитель командира ЗРК «Тор-М2» с позывным Опер.

И снова «Тор» выдвигается на стартовую позицию. Внутри ЗРК - в полумраке боевой машины, разглядываем мониторы и множество кнопок - все это компоненты умной системы управления, обнаружения и перехвата. Картинка отображается на экране электронного оптического визира. Разворачивается РЛС.

Скорость ракеты более тысячи метров в секунду. Вспышка на экране. Снова ликвидация цели - вновь зенитчики записывает на свой счет очередную «Фурию».

Поражение цели и тут же смена позиции. Это обязательный алгоритм. Перемещаться вдоль всей линии фронта необходимо постоянно. Расчету часто приходится перехватывать в небе и снаряды от РСЗО. Тех же американских HIMARS.

Ранее расчет «Тора» перехватил ракеты ВСУ на Авдеевском направлении. В Минобороны отметили, что зенитчики выполнили пуск ракет и поразили средства воздушного нападения.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.