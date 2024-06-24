В Севастополь прибыла сводная бригада Центра медицины катастроф

Сегодня ночью в Севастополь прилетела сводная бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф, федеральных медицинских центров и больниц города Москвы. Также прибыли и психологи МЧС России. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Сейчас 35 специалистов мы развозим по нашим больницам, к утру они оценят состояние пострадавших и оценят необходимость и возможность транспортабельности пациентов», - подчеркнул губернатор.

Напомним, накануне украинские боевики ударили по Севастополю. По данным Минобороны РФ, ВСУ применили пять американских ракет ATACMS. Четыре из них сбили дежурные средства ПВО. Боевая часть пятой ракеты, снаряженная кассетными боевыми частями, взорвалась в воздухе.

В результате атаки погибли четыре человека, в том числе двое детей. За медицинской помощью обратился 151 человек. В больницы госпитализировали 82 раненых.