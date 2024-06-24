Байден объявил Кению основным союзником США вне НАТО

Президент США Джо Байден объявил Кению основным союзником Вашингтона вне НАТО. Соответствующее заявление было опубликовано пресс-службой президента.

«Я настоящим объявляю Кению одним из основных союзников США среди стран, не входящих в НАТО», - говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Уточняется, что подобное назначение было сделано для целей Закона о контроле за экспортом оружия.

На данный момент подобным статусом обладают 18 стран, в том числе Израиль, Египет, Япония, Тайвань и другие, однако Кения стала первой страной к югу от Сахары, которая стала таким союзником США.

Обретение статуса означает углубление двусторонних контактов между Вашингтоном и Нейроби.

Напомним, в прошлом году в Кении с визитом находился глава российского МИД Сергей Лавров. Власти страны в начале года также сообщали о планах трудоустроить в РФ 10 тысяч своих специалистов.