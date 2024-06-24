Силы ПВО отразили воздушную атаку в Ростовской области

Средства ПВО отразили воздушную атаку беспилотников (БПЛА) в Ростовской области, были нейтрализованы три дрона, обломки упали на территории промышленного предприятия. Об этом сообщил губернатор области Василий Голубев.

«Один БПЛА сбит, еще два подавлено средствами ПВО. Обломки дронов упали на территории промпредприятия», - говорится в сообщении в Telegram.

По предварительной информации, жертв и пострадавших в результате атаки нет. Уточненная информация по последствиям на земле появится позже, добавил Голубев.

Ранее попытка атаковать с помощью дрона территорию области была осуществлена в четверг 20 июня. Был выведен из строя один вражеский беспилотник.