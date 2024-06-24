МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Силы ПВО отразили воздушную атаку в Ростовской области

Предварительно, жертв и пострадавших нет, обломки дронов упали на территории промпредприятия.
Елизавета Кондрикова 2024-06-24 02:13:34
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Средства ПВО отразили воздушную атаку беспилотников (БПЛА) в Ростовской области, были нейтрализованы три дрона, обломки упали на территории промышленного предприятия. Об этом сообщил губернатор области Василий Голубев.

«Один БПЛА сбит, еще два подавлено средствами ПВО. Обломки дронов упали на территории промпредприятия», - говорится в сообщении в Telegram.

По предварительной информации, жертв и пострадавших в результате атаки нет. Уточненная информация по последствиям на земле появится позже, добавил Голубев.

Ранее попытка атаковать с помощью дрона территорию области была осуществлена в четверг 20 июня. Был выведен из строя один вражеский беспилотник.

#бпла #Ростовская область #Василий Голубев #силы пво #воздушная атака
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
2
СВО. Трофеи
3
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
4
Связь в СВО
5
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
6
Командный пункт системы ПРО
7
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
8
Духовное оружие
9
Станкостроение. Фильм 2
10
Ремзаводы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 