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Премьер Эстонии заявила, что плана Б на случай поражения Киева нет

Кая Каллас считает, что, если каждая страна НАТО пожертвует 1% от своего ВВП, то Украина победит.
Сергей Лебедев 2024-06-02 04:45:50
© Фото: Kay Nietfeld, dpa, Gloval Look Press

У Эстонии нет плана Б на тот случай, если Россия победит в украинском конфликте. Об этом в интервью BBC заявила премьер-министр прибалтийской страны Кая Каллас.

«У нас нет плана Б для российской победы», - заявила она.

Кая Каллас отметила, что Эстония вкладывает деньги и оружие в военные усилия Украины. По словам политика, Таллин пожертвовал Киеву более 1% своего ВВП.

«Если бы каждая страна НАТО сделала это, Украина победила бы», - отметила глава кабмина страны.

Напомним, ранее стало известно, что эстонское правительство обсуждает возможность отправки своих войск на запад Украины. Об этом заявлял советник президента республики по вопросам безопасности Мадис Ролл.

По его словам, эстонские военные могли бы взять на себя «тыловые задачи». Это позволит высвободить часть украинских сил для боевых действий.

#Россия #Украина #эстония #конфликт #ввп
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