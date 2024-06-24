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Ил-76 МЧС России с пострадавшими из Севастополя вылетел в Москву

Раненых сопровождают врачи и психологи.
Владимир Рубанов 2024-06-24 16:04:11
© Фото: МЧС России © Видео: МЧС России

МЧС России специальным рейсом Ил-76 доставит на лечение в Москву 22 пострадавших в Севастополе человека, сообщили в министерстве. Среди них 12 детей. Спецборт уже вылетел, говорится в сообщении.

Самолет оснащен специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами.

За состоянием раненых в полете буду следить врачи отряда «Центроспас» МЧС России, психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и специалисты Минздрава России.

Накануне ВСУ нанесли удар по Севастополю американскими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Четыре из них были сбиты ПВО. Пятая ракета после отклонилась от траектории и взорвалась над территорией города. Суббоеприпасы упали на пляжи в поселках Учкуевка и Любимовка.

По состоянию на сегодняшнее утро, за медпомощью обратились 153 человека, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Погибли четыре человека, в том числе двое детей.

#Москва #в стране и мире #Теракт #Севастополь #ВСУ #раненые #МЧС России #Михаил Развожаев #Любимовка #Учкуевка
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