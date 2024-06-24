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Ряды Вооруженных сил РФ с начала лета пополнили тысячи офицеров

С лучшими из лучших в Кремле встретился российский президент Владимир Путин.
Павел Ремнев 2024-06-24 01:37:31
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На минувшей неделе российский президент Владимир Путин встретился с лучшими выпускниками высших военных учебных заведений. Торжественное мероприятие прошло в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

Открывая церемонию, глава государства поздравил молодых офицеров с успешным окончанием учебы. Президент также пожелал выпускникам здоровья, успехов, а также всего самого доброго.

С начала лета ряды Вооруженных сил России пополнили тысячи молодых офицеров. Среди них: моряки, летчики, артиллеристы, мотострелки, медики, связисты, танкисты и даже музыканты.

Выпуск офицеров состоялся и в Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого.

Подробнее о выпускниках военных учебных заведений смотрите в сюжете Павла Ремнева для программы «Главное с Ольгой Беловой».

#Минобороны России #ВС РФ #РВСН #выпускники #академия #МО РФ
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