Ряды Вооруженных сил РФ с начала лета пополнили тысячи офицеров

На минувшей неделе российский президент Владимир Путин встретился с лучшими выпускниками высших военных учебных заведений. Торжественное мероприятие прошло в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

Открывая церемонию, глава государства поздравил молодых офицеров с успешным окончанием учебы. Президент также пожелал выпускникам здоровья, успехов, а также всего самого доброго.

С начала лета ряды Вооруженных сил России пополнили тысячи молодых офицеров. Среди них: моряки, летчики, артиллеристы, мотострелки, медики, связисты, танкисты и даже музыканты.

Выпуск офицеров состоялся и в Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого.

Подробнее о выпускниках военных учебных заведений смотрите в сюжете Павла Ремнева для программы «Главное с Ольгой Беловой».