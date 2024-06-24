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Жители ДНР почтили память погибших при обстреле пляжа в Севастополе

В Республике Крым и Севастополе 24 июня объявили днем траура.
Ирина Егорова 2024-06-24 11:45:39
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Молодежь ДНР почтила память погибших при обстреле пляжа в Севастополе. Жители Донецка и Мариуполя несут игрушки и цветы к якорю, который был подарен севастопольскими моряками.

«Все жители с болью смотрели видео атаки на пляж в Севастополе с этими до боли знакомыми нам звуками разрывов кассетных снарядов. Это ужасно, когда гибнут дети», - сказал министр молодежной политики ДНР Кирилл Макаров.

Также стихийные митинги будут организованы на пляжах. По его словам, необходимо, чтобы жители Крыма знали, что «они всегда рядом с нами и мы с ними в этих трагедиях». Глава ведомства также вспомнил о трагедии, которая произошла в августе 2014 года у города Зугрэс. Тогда на пляже отдыхали десятки семей, против мирного населения ВСУ использовали кассетные боеприпасы. В день трагедии берег Крынки был усеян телами раненых и погибших.

Напомним, что украинские националисты обстреляли кассетными боеприпасами пляж в Учкуевке - в выходной день там отдыхало много взрослых с детьми. В результате атак, погибли четыре человека, из них двое детей. Пострадали 151 человек, в больницах остаются 82 раненых. В Республике Крым и Севастополе 24 июня объявили днем траура.

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