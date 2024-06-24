В Севастополе введен режим ЧС

На территории города Севастополь введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины. Указ подписан губернатором Михаилом Развожаевым и опубликован на сайте правительства Севастополя.

Указ вступает в силу с момента его подписания и будет действовать до особого распоряжения. Руководителем ликвидации ЧС назначен первый вице-губернатор Алексей Парикин.

Напомним, в воскресенье в полдень украинские националисты нанесли удар по Севастополю. В момент атаки мирные жители города отдыхали на пляже Учкуевка.

По последним данным, погибли четыре человека, в том числе двое детей. За медицинской помощью обратился 151 человек, госпитализированы 82. Некоторых пострадавших готовят к транспортировке в Москву для оказания дальнейшей помощи. В Республике Крым 24 июня объявили днем траура.