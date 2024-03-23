В Москве простились с Василием Уткиным

Сегодня в Москве состоялась церемония прощания со спортивным журналистом, комментатором и блогером Василием Уткиным. Траурная процедура прошла в Центральной клинической больнице Управления делами президента России.

Проститься с Василием Уткиным пришли несколько сотен человек, сообщает ТАСС. Похороны пройдут на Никольско-Трубецком кладбище при храме Рождества Пресвятой Богородицы в Балашихе.

Напомним, прославленный журналист скончался во вторник, 19 марта. Причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии. Футбольному комментатору было 52 года.

В разное время Василий Уткин писал спортивные колонки, вел телепередачу «Футбольный клуб» и развлекательное игровое шоу «Большой вопрос». Он снялся в главной роли в фильмах «День выборов» и «День выборов-2».

Василий Уткин получил премию «ТЭФИ» в номинации «Лучший спортивный комментатор» в 2004 и 2005 годах. Работал на нескольких Олимпиадах, финалах футбольной Лиги чемпионов, чемпионатах мира и Европы.