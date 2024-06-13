Пленный украинский пограничник рассказал о нехватке еды на передовой

Украинским боевикам приходится за свой счет покупать еду, платить за жилье во время службы у передовой, а также самостоятельно усовершенствовать оборонительные сооружения, которые совсем не годятся для боевых действий. Об этом рассказал военнослужащий пограничной службы, сдавшийся в плен бойцам штурмовых отрядов группировки войск «Север» в ходе наступления российских сил в Харьковской области.

«Отпустили на двое суток домой помыться, побриться, купить сигарет и еды. Еду всегда с собой свою везешь. Что хочешь кушать, то и везешь. Что они привозят - такое себе... Сухпаи, которые никто не ест. Да и то... На позиции четыре человека, а привезут два сухпая. На позиции десять человек, привезут пять. Даже не хватало», - отметил пленный Алексей Гончар.

Он рассказал, что в подразделение пограничной службы Украины попал после того, как его схватили по дороге в магазин, затолкали в машину и доставили в территориальный центр комплектования. Сначала мужчина оказался под Артемовском, где выполнял задачи по наблюдению за обстановкой.

В январе этого года его перебросили в поселок Бурлук Харьковской области, где занимался облагораживанием позиций. А уже в конце марта Алексея под предлогом ротации подразделений направили на позиции у села Красное.

«Сказали, что поедем на подмену на 10 дней. Мол на 10 дней надо подменить людей, а потом другие люди заедут и нас снимут. Обещали на 10 дней, но нас так никто и не поменял», - рассказывает пленный украинец.

В ночь на 10 мая Алексея в составе группы из 16 военных перевели на предыдущую позицию. Когда российские подразделения начали штурм, им командиры по радиосвязи обещали эвакуацию, а на деле – бросили.

Алексей отметил, что, если вернется на Украину, то предпочтет тюрьму возможности снова вернуться в окопы.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.