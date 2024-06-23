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В АТОР рассказали, сколько стоит отдохнуть вдвоем в Турции в июле

В августе прогнозируется значительный рост цен в сравнении с июлем.
Услада Дубинина 2024-06-23 08:36:09
© Фото: Jens Kalaene, ZB, Globallookpress

Стоимость путевки на двоих в Турцию в четырехзвездочный отель начинается от 135 тысяч рублей, максимально тур обойдется в 160 тысяч рублей. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России, гендиректор туроператора «Русский Экспресс» Тарас Кобищанов в интервью РИА Новости.

«В более комфортные "четверки" уже стоят дороже самых дешевых "пятерок": в среднем 220-250 тысяч рублей», - сказал Кобищанов.

Тур в Турции с проживанием в хороших пятизвездочных гостиницах стоит 315-350 тысяч рублей на двоих. Тарас Кобищанов уточнил, что цены на путевки в августе существенно вырастут по сравнению изменением стоимости в тура в июле. Повышение цен ожидается в бюджетном и среднем сегментах.

Ранее туристов предупредили об аномальной жаре летом 2024 года в Турции. Температура в июле и августе может подняться до 43 градусов тепла. Напомним, что в 2023 году воздух в Стамбуле уже прогревался до 41,3 градусов.

#в стране и мире #лето #Турция #отдых #море #АТОР #тур #путевки
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